تركيا – نقلت أنابيب خط “باكو-تبليسي-جيهان” خلال العام الماضي، 233 مليونا و175 ألف برميل من النفط الخام الأذري عبر الأراضي التركية، إلى أنحاء مختلفة من العالم.

جاء ذلك، وفق معطيات صدرت الأربعاء عن شركة خطوط الأنابيب الحكومية التركية “بوتاش”.

وأوضحت الشركة أن خط “باكو-تبليسي-جيهان”، تم افتتاحه يوم 13 يوليو/ تموز 2006، وأطلق عليه آنذاك اسم “مشروع القرن”.

وأضافت الشركة أن المحطة الأخيرة لهذا المشروع، هو ميناء حيدر علييف الواقع في منطقة جيهان التابعة لولاية أضنة جنوبي تركيا.

وأشارت المعطيات إلى أنه تم نقل أكثر من 3 مليارات و300 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية عبر الميناء المذكور.

يذكر أن خط “باكو-تبليسي-جيهان”، الذي يبدأ من أذربيجان وينتهي في منطقة جيهان التركية، يبلغ طوله 1776 كم.

الأناضول