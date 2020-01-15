ليبيا – قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار اليوم الأربعاء إنه من السابق لأوانه القول إن وقف إطلاق النار في ليبيا انهار.

أكار وفي إفادة بالعاصمة التركية أنقرة وفقاً لما أوردتها وكالة “سبوتنيك” الروسية أضاف:”تركيا التي تدعم الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس، أرسلت فريقا للتدريب والتعاون يعمل الآن في ليبيا”.

وإدعى أن جهود أنقرة في ليبيا ترمي إلى إحلال السلام والاستقرار ووقف إراقة الدماء عبر حل سياسي.

وزير الدفاع التركي إختتم بالقول:”ساعينا مستمرة لوقف إطلاق النار في ليبيا ولا يمكننا أن نقول بأن الأمل مفقود تماما” على حد زعمه ،مشيرا إلى إمكانية أن يتمخض مؤتمر برلين حول ليبيا عن نتيجة.