ليبيا – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس أن بلاده بصدد إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا بهدف إحلال الاستقرار.

أردوغان وفي كلمة له خلال الإجتماع التقييمي السنوي لعام 2019 قال :”سنبدأ بإرسال قواتنا العسكرية إلى ليبيا من أجل تحقيق الاستقرار في هذا البلد وكما تعلمون قمنا بتمرير مذكرة التفويض من البرلمان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا”، وفقاً لوكالة “رويترز”.

وأضاف الرئيس التركي: “سنواصل استخدام كل إمكانياتنا السياسية والتجارية والانسانية والدبلوماسية والعسكرية من أجل استقرار المنطقة التي تقع في جنوب بلادنا”.

وكشف أردوغان عن اعتزامه إصدار تراخيص للمناطق البحرية المشمولة في الاتفاق مع ليبيا والبدء بأعمال التنقيب فيها خلال 2020.