ليبيا – أعلن مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيتر إيليشيف أن قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين حول ليبيا يعتزمون تقديم البيان الختامي إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إما على شكل قرار أو بيان.

إيليشيف وفي تصريح للصحفيين أمس الأربعاء وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية قال:” سيقرر ذلك الزعماء إما على شكل قرار أو بيان”.