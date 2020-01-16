سوريا – نفت وزارة الدفاع الروسية، امس، تقارير عن قيام عسكريين أمريكيين بمنع تسيير دورية روسية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، التابع للوزارة، يوري بورينكوف، إن “ادعاءات بعض المصادر الإلكترونية الأجنبية حول منع تسيير دورية روسية في محافظة الحسكة من قبل وحدات القوات المسلحة الأمريكية، غير صحيحة”.

وأشار بورينكوف إلى أن قناة الاتصال الدائم التي تمت إقامتها سابقا بين قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا والمركز العملياتي للقوات المسلحة الأمريكية، من أجل منع وقوع حوادث تهدد حياة العسكريين، “تؤدي مهامها كما هو مقرر لها”.

كما أورد رئيس المركز الروسي (الذي مقره قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية) أن الجيش الحكومي السوري تصدى، ليلة الأربعاء، لهجوم شنه مسلحون في منطقة إدلب لخفض التصعيد، حيث شنت ثلاث مجموعات من المسلحين وعددهم الإجمالي 50 تقريبا، مدعومين من سيارات بيك أب مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، هجوما على مواقع القوات الحكومية قرب بلدات خوين الشعر وسمكة والبرسة بريف إدلب. وأوضح رئيس المركز أن نيران مدفعية القوات الحكومية أرغمت المهاجمين على العودة إلى مواقعهم السابقة.

المصدر: إنترفاكس