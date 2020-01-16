الولايات المتحدة – تراجع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، مع الآمال في أن تؤسس الصفقة التجارية علاقة وطيدة أكثر بين أكبر اقتصادين بالعالم.

ومن المقرر أن يتم اليوم إصدار بيانات مبيعات التجزئة وأسعار الواردات وطلبات إعانة البطالة ومؤشر فيلادلفيا الصناعي، وتقرير حيازة الدول الأجنبية من السندات الحكومية الأمريكية.

واستقر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند دولار واحد عشر سنتا، في حين ارتفع هامشياً نحو عشرة من المئة بالمائة أمام عملة اليابان ليسجل مئة وعشر ينات.

وانخفضت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنسبة عشرة من المئة بالمائة عند مستوى دولار وثلاثين سنتا، كما هبطت أمام العملة السويسرية بنحو عشرة من المئة بالمائة إلى مستوى مادون واحد فرنك.

رويترز