إستراليا – تأهل الروسي أندريه روبليوف إلى الدور نصف النهائي من بطولة أديلايد الأسترالية لكرة المضرب، عقب تغلبه اليوم الخميس على البريطاني دانييل إيفانز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة.

وتمكن روبليوف البالغ 22 عاما من حسم اللقاء لمصلحته بمجموعتين لواحدة، بواقع: 6-4 و3-6 و6-3، خلال ساعتين وثلاث دقائق.

ويواجه روبليوف في الدور قبل النهائي للبطولة البالغ مجموع جوائزها حوالي 545 ألف دولار، الكندي فيليكس ألياسيم الفائز بدوره على الأسترالي أليكس بولت بمجموعتين نظيفتين، بواقع: 6-3 و6-0.

المصدر: rsport.ria.ru