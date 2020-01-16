فرنسا – افادت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، إن نمو إنتاج النفط للدول غير الأعضاء في “أوبك”، بقيادة الولايات المتحدة، إلى جانب وفرة مخزونات النفط العالمية، يوفران حماية للأسواق للتصدي للصدمات الجيوسياسية.

وأضافت الوكالة، التي تتخذ من باريس مقراً لها، أن الإنتاج من خارج “أوبك” ومخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تشهد زيادة كبيرة وتزيد عن متوسط 5 أعوام بـ9 ملايين برميل.

وأفادت “يوفر ذلك قاعدة قوية يمكن من خلالها التعامل مع أي تصعيد في التوترات الجيوسياسية بالمستقبل”.

ولفتت وكالة الطاقة، إلى أن نمو الإمدادات النفطية من الدول غير الأعضاء بأوبك، سيتسارع إلى 2.1 مليون برميل يومياً في عام 2020، من مليوني برميل يوميا في 2019.

وتوقعت الوكالة أن يبلغ إنتاج نفط أوبك 29.3 مليون برميل يوميا في يناير/ كانون الثاني الحالي بزيادة 700 ألف برميل على الطلب المتوقع له.

ورجحت أن يتجاوز إنتاج دول “أوبك” من النفط الطلب عليه حتى إذا التزمت الدول الأعضاء في المنظمة تماما باتفاق خفض الإنتاج، المبرم بين المنظمة والمنتجين المستقلين بقيادة روسيا.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر التحالف الذي يضم الدول الأعضاء في “أوبك”، بالإضافة إلى منتجين مستقلين بقيادة روسيا، تعميق خفض الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يوميا في الربع الأول من 2020، مقابل 1.2 مليون برميل في خلال 2019.

ودخلت اتفاقية “أوبك+”، بشأن خفض إنتاج النفط حيز التنفيذ مطلع 2019 وتنتهي في مارس/آذار المقبل، وسبقها عدة اتفاقيات لخفض الإنتاج منذ مطلع 2017.

وأبقت الوكالة على توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2020 دون تغيير، عند 1.2 مليون برميل يوميا، بينما زاد نمو الطلب في الصين والهند بقوة، لكنه استقر في الولايات المتحدة في بالعام الماضي.

الأناضول