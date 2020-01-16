فرنسا – ألقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، امس الأربعاء، خطابا أمام البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، حذر فيه من “فوضى لا توصف” في حال تجدد التصعيد بين طهران وواشنطن.

وقال العاهل الأردني في كلمته متسائلا: “دعونا ننتقل إلى ما يحدث اليوم، وإلى المواجهة الأخيرة بين الولايات المتحدة وإيران. ماذا لو، في المرة القادمة، لم يبتعد أي من الجانبين عن حافة الهاوية، متسببا بانزلاقنا جميعا نحو فوضى لا توصف، نحو حرب شاملة تهدد استقرار المنطقة بأسرها، وتهدد بإحداث اضطرابات هائلة في الاقتصاد العالمي بأكمله، بما في ذلك الأسواق، وتهدد بعودة الإرهاب إلى الظهور في جميع أنحاء العالم؟”.

وفي حديثه عن القضية الفلسطينية، أكد الملك الأردني أن أي إجراءات أحادية الجانب في الأراضي الفلسطينية، “من شأنها تقويض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام في المنطقة”، مشددا على ضرورة خفض التوتر في منطقة الشرق الأوسط، وبذل الجهود من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها.

وأضاف أن “الاستقرار في الشرق الأوسط غير ممكن دون سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

ودعا العاهل الأردني خلال لقائه مع رئيس البرلمان الأوروبي، ديفيد ساسولي، إلى بذل الجهود كافة في “الحرب على الإرهاب وفق نهج شامل”، والسعي للتوصل إلى حلول لأزمات المنطقة بالطرق الدبلوماسية.

المصدر: RT + “بترا”