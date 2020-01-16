ليبيا – صرح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري بخصوص تطورات اتفاقية وقف إطلاق النار ،قائلاً:”في الوقت الذي نقدر كثيرا المجهودات الروسية من أجل دعم استقرار بلادنا ووقف التدخل الخارجي في ليبيا تتابع لجنة الخارجية من خلال الفريق القانوني والسياسي باهتمام وفد مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح المتواجد في موسكو”.

العقوري وفي تصريح نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب أضاف:”نحن ننظر باهتمام للجوانب الإنسانية التي ستترتب على اتفاق وقف إطلاق النار والذي سيعطي الفرصة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثة للمدنيين بمدينة طرابلس ويمنح فرصة لمنظمات الإغاثة لتقوم بعملها وكذلك نأمل أن يكون الاتفاق فرصة لوضع ترتيبات للمجموعات المسلحة لإلقاء سلاحها وقد شددنا دائما على حرصنا على حقن دماء الشباب الذي يقـــاتل في مدينة طرابلس وعلى تجنب المدينة ومؤسسات الدولة داخلهـا الخراب والدمار”.

وأكد العقوري أن موافقة مجلس النواب باعتباره الممثل الشرعي للشعب الليبي على الاتفاق تقتضي الدراسة الدقيقة لبنوده حتى لا نقع في مطبات قانونية وغيره لاحقا ،مردفا:” نجد أنفسنا أمام واقع سياسي وأمني جديد ولقد تكبد شعبنا وجيشنا الكثير من اجل استرجاع العاصمة من المجموعات المسلحة التي تسيطر عليها”.

وتابع:” كذلك فهناك تفاصيل فنية بخصوص وقف إطلاق النار وتحديد مناطق التماس بين قواتنا المسلحة والمجموعات التابعة لحكومة الوفـق والضمانات لتنفيذ الاتفاق، وكل ما سبق يتطلب مشاورات قانونية وفنية دقيقة من أجل ضمان أن تعود النتائج بالاستقرار على شعبنا وتحقق ثوابتنا الوطنية في قيام دولة المؤسسات والقانون وتفكيك سلاح المجموعات المسلحة وتأمين العاصمة ومؤسسات الدولة بها بقوات نظامية ولائها للوطن ولا تتبع منطقة أو جهة ما”.

وواصل:” يهمنا أن لا يستغل الاتفاق لتغيير الواقع على الأرض لصالح المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق التي تقف في وجه الجيش الوطني الذي يقف على مسافة قليلة من وسط العاصمة طرابلس”.

وحول التهديدات التركية الأخيرة صرح العقوري:”نحن نرفض تهديدات الحكومة التركية وكذلك استمرار تدخلها السافر في شؤون بلادنا ونعول على شعبنا وقواتنا المسلحة في حماية بلادنا وردع أي تدخل خارجي كما ان الحكومة التركية تجـاهلت تماما مجلس النواب الليبي في انتهاك صارخ للمسار الديمقراطي واحترام الشعوب وإرادتهـا ونحن نكرر دعوتنا المجتمع الدولي لاتخاذ موقف من تلك التصرفات غير المـسؤولة التي ستدخل كامل لمنطقـة في حالة عـدم استقرار”.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان شدد على أن الاتفاق الأمني مع الحكومة التركية وإرسال الأخيرة لقواتها إلى طرابلس تسبب في تفاقــم الأزمة وانتقل التوتر إلى كامل المنطقـة.