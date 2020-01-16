ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة سليمان الفقيه إن وقف إطلاق النار لا يعترض عليه عاقل فهو حقن لدماء الليبيين، مشيراً إلى أنه من البداية تمنى أن يكون هناك وضوح في وقف إطلاق النار ومطالبة “المعتدي” بالتوقف.

الفقية أشار خلال استضافته عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة”ليبيا بانوراما” إلى أن هناك مكاييل غير منصفة في التعامل مع واقع يساوي بين “المجرم و المدافع”.

وتابع مضيفاً :” وصل الاتفاق برعاية تركيا و روسيا إلى الوصول للتوقيع وبعد اعلان المسماري الناطق باسم حفتر القبول بهذا الوقف الذي انتهى لو نظرنا من الناحية العملية والأخلاقية أصبح ملزم أن تخرج وتقول أننا أوقفناه بالتاريخ والساعه، كانت هناك أطراف متفائلة تتدخل روسيا بقوة في الملف وهي داعمة لحفتر لحد ما وكان ينظر أنه يسير وبداية لخطوات أخرى شخصية حفتر لها حالتين الشخصية الأولى لا يستطيع أن يشتغل إلا في الوضع الملوث في الماء المعكر ليس لديه أي مشروع أو خطة أمنية وسياسية أما الحالة الثانية أنه صنيعة دول”.

واستبعد قبول القائد العام للقوات المسلحة لوقف إطلاق النار والدخول في حوار وموضوع سياسي دون أن يحصل على الضوء الأخضر من هذه الدول، معتبراً أن “حفتر” في متا وصفه بـ”هجومه على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) كان له خطة كبيرة من ما يسمى “النظام السابق والمتطرفين” وخلال ذلك تبين أن قراره ليس ملكاً له وبأنه ليس القائد الأوحد كما يصور للجميع بل تحته قيادات أخرى على حد زعمه.

كما رأى أن روسيا لها وسائل ضغط خاصة مع الدعم الواضح المقدم لـ”حفتر” بحسب وجهة نظره خلال المدة الأخيرة لكن حالياً روسيا في موقف محرج فهي لا تستطيع الدفاع عنه لأنها إهانة لها كونها الضامن له، مؤكداً على أن كل مايجري هي تدخلات سلبية في ليبيا.

ونوّه إلى أن الزيارات المكوكية جاءت بعد الإتفاقية بين تركيا وطرابلس التي زعم بأنها أتت بأسس سليمة لا يمكن الطعن فيها وحسب القوانين الدولية والإتفاق السياسي، لافتاً إلى أن الدول الأخرى التي تعترف بحكومة الوفاق من ناحية و تتعامل مع من وصفه بـ”الجسم المعرقل غير الشرعي” (مجلس النواب المنتخب والاجسام المنبثقة عنه) موقفها محرج.

أما عن مصير مؤتمر برلين خصوصاً بعد ما حصل في موسكو علق معتبراً أن “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر) ليس طرف سياسي لذلك التعامل معه يكون على أساس أنه واقع وليس التسويق له كطرف للحوار حسب تعبيره، مطالباً العالم الملتزم بالإتفاق السياسي معرفة أن طرفي الحوار هما مجلسي النواب و الدولة في ظل إصرار البعثة على تهميش فريق الحوار للشروع في إتفاق سياسي آخر جديد بدليل توجيهها دعوة للنواب بطريقة فردية واصفاً ذلك بـ”العبث”.

وأعرب عن عدم تفائله بمؤتمر برلين مع عدم معارضة أي جهد يراعي المصلحة الليبية و الإتفاق السياسي مع مراعاة الثوابت ودون وجود تدخل إملائي كما تحاول بعض الدول القيام به، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن يكون اللقاء بين المتدخلين في الشأن الليبي دون أحد من الليبيين.

وأضاف مدعيا :” حفتر استدعى عقيلة صالح و استخدمه عندما فشل في الحرب وفقاً لقوله، لافتاً إلى أن هناك عبث والكيل بمكاييل مزدوجة من خلال التعامل مع حفتر كواقع أحياناً وكرئيس مستقبل أحياناً أخرى في ظل صمت بعض الدول خلال المدة الماضية”.