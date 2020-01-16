ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أن الدولة الليبية ترفض الجلوس على طاولة واحدة مع الأتراك في ظل قيادتهم الحالية التي تحاول اغتصاب أراضي ليبيا بزعم أنها إرث لهم، متسائلاً: عن أي إرث في طرابلس يبحثون؟! .

المستشار صالح وفي تصريح لموقع ” ميديا 24 ” اليوم الخميس قال:” المشهد بات متوقفاً على ما أعلناه مع الجيش الوطني الليبي من مطالب وفي مقدمتها تنحية الأتراك عن المشهد الذي لا حق لهم في تمثيله وتسليم الميلشيات أسلحتها كاملة مع الانسحاب التام من كافة الأراضي التي عانت من بطشهم كما أنه لا يخفى على الجميع دعم أردوغان للميلشيات الإرهابية ومده إياهم بالسلاح والمال ومحاولة فرض الأمر الواقع ومحاصرة الجيش الوطني وإجباره على التراجع ونحن لن نمكنهم من بلادنا، وقادرون على إجبارهم على الاستسلام ورفع أيديهم عن طرابلس نهائياً “.

وأشار إلى أن ليبيا وبالتحديد طرابلس عانت من سطوة الميلشيات على مقدراتها وأموالها فقد دمروا كافة محطات الوقود والمطارات وباتت المدينة مرتعاً لتجار السلاح والبشر، موضحاً أن من يمثل الدولة الليبية هو برلمانها الشرعي وليس حكومة الوفاق التي انتهت مدتها وولايتها على الدولة وبات القائمون عليها خائنون للبلاد بارتكابهم تلك الخيانة العظمى في حقها بتلك الاتفاقية التي تبيع فيها البلاد للأتراك.

المستشار صالح شدد على أن الاتفاق السياسي مع الحكومة تضمن أن تكون لمدة عام واحد تجدد لعام آخر وكلا العامين انتهيا، مبيناً أن حكومة السراج لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان الشرعي المنتخب ولم تفعّل باقي بنود الاتفاق من انسحاب للميلشيات فور استلامها بل قامت بتمكينها من مفاصل العاصمة،مؤكداً أن تلك الحكومة لا تمثل ليبيا ولم يعترف بها لا الشعب ولا البرلمان وما وقعته مع الأتراك لا قيمة له.