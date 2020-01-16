الهاتف الخلوي يدمر بشرتكِ.. إليك ما لا تعرفينه

الهاتف الخلوي يدمر بشرتكِ.. إليك ما لا تعرفينه

الولايات المتحدة – يُعتبر الهاتف الخلوي بيئة مناسبة لنمو الكثير من الجراثيم والبكتيريا الضارة التي يمكن أن تسبب التهاب البشرة وظهور حب الشباب والبثور عليها.

هذه النتيجة توصلت إليها دراسة أجراها اختصاصيو بشرة أميركيون في وقت سابق. ووجد هؤلاء أنها أكثر خطراً بـ10 أضعاف من الحمامات العامة.

وذكر تقرير لصحيفة Huffington Postأنه يمكن هذا الهاتف أن يلحق ضرراً فعلياً بالبشرة. وقالت الطبيبة الأميركية إيستي ويليامز إن الجراثيم الموجودة على هذا الجهاز يمكن أن تسبب تراكم الأوساخ وانسداد المسامات وبالتالي نمو البثور وحب الشباب.

وأضاف الطبيب جوشوا زيكنر: “حين يتم إلصاق الهاتف بالخد، يتراكم عليه الزهم والأوساخ وجزيئات الماكياج. وتنتقل مجدداً إلى الوجه بعد استخدام الجهاز في وقت لاحق ما يساهم في حدوث الالتهابات وانسداد البشرة”.

ولفتت الدراسة إلى أن نمو حب الشباب على جانب واحد من الوجه يرتبط غالباً باستخدام الهاتف الخلوي. ولهذا نصح الاختصاصيون بضرورة تعقيمه بين الحين والآخر.

كذلك أشاروا إلى أن التعرض لضوئه يساهم في تحفيز عملية شيخوخة البشرة. ولهذا رأوا ضرورة الاستعانة بالمنتجات التي تحتوي على مضادات للأكسدة.

وكالات