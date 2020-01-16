ليبيا – طالب النائب الإيطالي عن حزب فورتسا إيطاليا (إيطاليا إلى الأمام) ماتيو بيريجو روما بحماية المصالح الوطنية في البحر المتوسط.

بيريجو في بيان له أمس الأربعاء وفقا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية قال:” المهمات الدولية تمثل أداة أساسية لسياسة البلاد الخارجية ويجب دعمها بعمل سياسي قوي وحازم”.

وأضاف بيريجو: “لذلك يجب على إيطاليا حماية المصالح الوطنية في البحر المتوسط ​​قبل كل شيء بدءاً من ليبيا من خلال خط الأنابيب الرئيسي حيث نستورد 8 مليارات متر مكعب من الغاز لتلبية احتياجاتنا من الطاقة إلى لبنان حيث نتولى مهمة يونيفيل وإنها سيناريوهات تتطلب حكومة جادة”.