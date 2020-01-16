ليبيا – أعرب رئيس لجنة الاتصالات والتكنولوجيا والمعلومات بمجلس النواب المصري أحمد بدوي عن رفضه التام للتصريحات التي صدرت عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقال فيها أمام أعضاء الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية إن ليبيا إرث عثماني قديم نسعى لاستعادته.

بدوي وفي بياناً له نقلته موقع “البوابة نيوز” المصري قال:” إن تصريحات أردوغان تعبير فج عن الغطرسة ودوافع الهيمنة والتمدد التركي في الشرق الأوسط وعلى حساب سيادة الدول العربية”.

وأشار إلى أن هناك رفضا عربيا ودوليا متصاعدا للتواجد التركي في ليبيا كما أن انهزام الميليشيات المسلحة أمام الجيش الليبي يؤكد أن استعادة طرابلس ليس أكثر من مسألة وقت.

البرلماني أوضح أن الجيش سينجح في مسعاه لدحر الميليشيات الحاكمة في طرابلس ، منوها إلى أن الأوضاع في الشرق الأوسط تمر بمنعطف خطير لكن مصر الدولة والجيش منتبهة تماما لمثل هذه المخططات وخصوصا من جانب محور الشر قطر وتركيا وستفسدها.

يشار إلى أن الرئيس التركي أردوغان قد قال في حديث موجه لحزبه الحاكم بأن قواته سنقوم بحماية إرث الدولة العثمانية والكراغلة الأتراك في ليبيا من “حفتر” (القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر).