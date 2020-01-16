بـ 4 كاميرات وبطارية كبيرة.. Realme تكشف عن هاتف رخيص

الصين – كشفت شركة Realme الصينية مؤخرا عن هاتفها الجديد 5i الذي يتوقع أن يلقى رواجا كبيرا في الأسواق لسعره المنافس ومواصفاته المتطورة.

ومن أبرز ما يميز Realme 5i الجديد الكاميرا الأساسية الرباعية العدسة بدقة (12+8+2+2) ميغابيكسل، وقد زودت بفتحات عدسات واسعة لالتقاط صور عالية الدقة في الظلام، إضافة لدعمها ميزات تمكنها من تحديد عمق الصورة أوتوماتيكيا، وقدرتها على تصوير فيديوهات 4K بمعدل 120 إطارا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية لهذا الهاتف فأتت بدقة 8 ميغابيكسل، وقدرة على التعامل مع ميزة التعرف على الوجوه، وشاشته أتت بمقاس 6.5 بوصة ودقة عرض (1600/720) بيكسل.

وبالرغم من سعره الذي لا يتجاوز 160 دولارا، حصل هذا الهاتف على هيكل متين وأنيق مقاوم للماء والغبار، ومعالجات ثمانية النوى من نوع snapdragon 610، وذاكرة وصول عشوائي 3/4 غيغابيات، وذاكرة تخزين داخلية 32/64 غيغابايت قابلة للتوسيع، ونظام تشغيل “أندرويد-9” مع واجهات Color OS 6.1.

وسيطرح هذا الهاتف أولا في سوق الهند ودول آسيا والصين، ومن المفترض أن يصل باقي أسواق العالم أواخر يناير الجاري.

المصدر: فيستي