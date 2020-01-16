شحن أطنان من منتجات زراعية من سوريا إلى روسيا

شحن أطنان من منتجات زراعية من سوريا إلى روسيا

سوريا – كشف مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات السورية عن أن أول باخرة محملة بالحمضيات السورية ستبحر في 20 يناير الجاري، باتجاه ميناء كيرتش في جمهورية القرم الروسية.

وأضاف مدير الهيئة إبراهيم ميدة، لصحيفة “الثورة” السورية، أن الدفعة الأولى البالغ وزنها 1539 طنا (موزعة على 57 كونتينرا سعة الواحد منها 27 طنا) ستكون محملة بأكثر من 85% من سعتها بمحصول الحمضيات وتحديدا البرتقال الماوردي، إضافة إلى ما يقارب الـ 10% من محصول الرمان.

وأشار إلى أن هذه الشحنة، التي ستبحر باتجاه ميناء كيرتش سيتم تصريفها في القرم وعموم روسيا، حيث سيتم نقلها من القرم إلى الأسواق الروسية عبر شاحنات مبردة مخصصة لهذا الغرض.

وأوضح أن السبب الرئيس وراء تأخير إبحار السفينة من 14 إلى 20 من الشهر الجاري، هو ضمان تصدير منتج زراعي ناضج، والابتعاد عن فكرة تخمير الكميات بشكل صناعي.

وشدد على أن هذا التحرك يأتي بهدف تعزيز التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي بين سوريا وروسيا، لاسيما بعد افتتاح فرع بيت تجاري مشترك بين القرم وسوريا في العاصمة دمشق.

المصدر: “الثورة”