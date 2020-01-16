فيينا – تفاعلت أسعار النفط العالمية، الخميس، بشكل طفيف مع توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وسط استمرار تخوفات المستثمرين من تطبيق بنوده.

والأربعاء، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه اتفاق المرحلة الأولى التجاري، بعد أزمة تجارية استمرت 19 شهرا، وتسببت في زيادة حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة (8:52 ت.غ)، ارتفعت أسعار عقود النفط الآجلة تسليم مارس/ آذار بنسبة 0.74 بالمئة، إلى 64.47 دولارا للبرميل.

وسجل خام نايمكس الأمريكي تسليم فبراير/ شباط ارتفاعا بنسبة 0.67 بالمئة لمستوى 58.20 دولارا للبرميل.

بينما انخفضت أسعار الذهب الآجلة بنسبة 0.02 بالمئة إلى مستوى 1553.7 دولار للأوقية تسليم فبراير/شباط 2020.

أما الأسعار الفورية للمعدن الأصفر فقد سجلت تراجعا نحو 2.38 دولارا أو بنسبة 0.15 بالمئة إلى 1553.83 دولارا للأوقية.

الأناضول