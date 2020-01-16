ليبيا – ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأسرة الدولية أمس الأربعاء تقديم دعم قوي للمؤتمر المقرر عقده في برلين الأحد المقبل حول السلام في ليبيا.

غوتيريس وفي تقرير إلى مجلس الأمن الدولي وفقا لقناة “روسيا اليوم” قال: “أحض جميع الأطراف المتحاربة على الإسراع في تعزيز الوقف غير المشروط للأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه برعاية رئيسي روسيا وتركيا والانخراط بصورة بناءة في تحقيق هذه الغاية بما في ذلك في إطار عملية برلين”.

ورحب الأمين العام بانعقاد مؤتمر برلين الذي سيشارك فيه،مشدداً على أن هذا المؤتمر يرمي إلى توحيد المجتمع الدولي من أجل إنهاء النزاع والعودة إلى عملية سياسية من خلال توفير الشروط اللازمة لحوار ليبي-ليبي.

وندد الأمين العام بالتدخلات الخارجية في النزاع الليبي،مجددا التحذير من أن أي دعم خارجي للأطراف المتحاربة لن يؤدي إلا إلى تعزيز الصراع المستمر وتعقيد الجهود الرامية لإتاحة التزام دولي واضح بحل سلمي للأزمة في البلاد.

غوتيريس لفت في تقريره إلى أن مشروع البيان الذي سيصدر عن مؤتمر برلين يتمحور حول ستة محاور هي “وقف الأعمال القتالية،وقف دائم لإطلاق النار،تطبيق حظر الأسلحة،إصلاح قطاع الأمن،العودة إلى عملية سياسية،إصلاح اقتصادي واحترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان”.