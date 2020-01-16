ليبيا – أفاد عضو مجلس الدولة الإستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أبوالقاسم قزيط أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تخطط لمشاركة نحو 40 شخصية ليبية في المسار السياسي لعملية الحوار الليبي الذي ينتظر دعما دوليا من قمة برلين المرتقبة التي ستشهد مشاركة على مستوى رؤساء الدول والحكومات يوم الأحد المقبل.

قزيط وفي تصريحات صحفية نقلتها وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الأربعاء قال إن البعثة الأممية تتحدث عن مشاركة 40 شخصية ليبية في المسار السياسي من بينها 13 شخصية يرشحها مجلس النواب و13 شخصية يرشحها مجلس الدولة.

وأضاف أن كلا المجلسين سيرشحون ممثليهم وفق تمثيل الدوائر الانتخابية،لافتا إلى أن البعثة سترشح من جانبها 14 شخصية أخرى لسد النقص والثغرات وتحقيق التوازن في مسار الحوار.