غزة – أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي قصف مواقع داخل قطاع غزة ردا على إطلاق صواريخ على المناطق الحدودية بجنوب إسرائيل في وقت سابق.

وأفاد مراسلنا بأن الطائرات الإسرائيلية استهدفت مبنى “السفينة” غرب غزة ومبنى الإدارة المدنية شرق جباليا بشمال القطاع.

وأسفر القصف عن اشتعال النيران في محيط موقع “السفينة” وتضرر عدد من المنازل.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي أن 4 صواريخ أطلقت من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وتم اعتراض 2 منها من قبل منظومة “القبة الحديدية” للدفاع الجوي.

بالإضافة إلى ذلك، تم تكثيف وجود الشرطة في مدينة سديروت بعد رصد هبوط جسم مشبوه مربوط ببالونات في المدينة.

المصدر: RT+وسائل إعلام إسرائيلية