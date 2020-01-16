ليبيا – ثمن رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري ما جاء في لقاء جلالة ملك الأردن عبد الله الثاني والذي تحدث فيه عن التطورات التي تمر بها المنطقة.

العقوري وفي تصريح نشره الموقع الرسمي لمجلس النواب قال:” إن أوليتنا جميعا يجب أن تكون الحفاظ على استقرار منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدم عودة المجموعات المتطرفة والتي عانت كثيرا من أجرامها دولنا وشعوبنا، وقد بذلنا الكثير من الموارد البشرية وللتخلص منها”.

وشدد على أن الشعب الليبي والقوات المسلحة قدمت الكثير من التضحيات للقضاء على تلك المجموعات التي تريد الاستغلال الظروف الحالية في ليبيا من أجل إيجاد موطأ قدم لها في ليبيا لتنفيذ أجنداتها الإجرامية والتمدد في شمال أفريقيا مما يشكل تهديدا للشمال الأوروبي ودول الساحل.

وأضاف:”وقد حاربناهم بمجهوداتنا الذاتية نيابة عن العالم بعد أن تخـلي عنا في أعقاب التـــدخل الدولي عام 2011″.

وأعرب العقوري عن أسفه لمحاولة الحكومة التركية هذه الأيام من خلال دعمها لحكومة الوفاق غير الدستورية نقل مجموعات مشبوهة ومتطرفة إلى ليبيا لاستغلالها في قتال القوات المسلحة للحفاظ على مصالحها دون النظر في نتـائج ذلك،مطالباً المجتمع الدولي ودول المنطقة بإتخاذ موقفا حاسما من تصرفات الحكومة التركية غير المسؤولة والعدائية التي ستتسبب في ضرر بالغ لدول المنطقة.

كما أكد العقوري:”في الوقت الذي نتطلع فيه لدعم الأردن لمجلس النواب الليبي السلطة الشرعية في البلاد من أجل القيام بواجباته نؤكد على عمق العلاقات التي تربطنا بدولة الأردن الشقيقة وحرصنا على زيادة مستوى التنسيق وتعزيز التعاون مع الجانب الأردني في جميع المجالات والاستفادة من الخبرات الأردنية لبناء مؤسسات بلادنا”.

رئيس لجنة الخارجية إختتم بالقول:”أصبحت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت لمزيد من التنسيق والعمل المشترك بين دول المنطقة من أجل الوصول إلى سياسات مشتركة تمنع التدخلات الخارجية في دولنا وتحافظ على استقرار منطقتنا وتحشــد دعم المنظمات الدولية والدول الكبرى لسياساتنا”.