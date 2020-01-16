ليبيا – قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إن إيطاليا تدعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج كمؤسسة شرعية في ليبيا معترف بها من الأمم المتحدة ولكن في الوقت نفسه تحافظ على تواصل مكثف أيضًا مع ممثلي طرابلس ومصراتة وبرقة وفزان.

مايو وفي إحاطة أمام مجلس الشيوخ الإيطالي أمس الأربعاء عن الوضع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قال:”نتحاور خصوصاً مع الجنرال خليفة حفتر حتى يتمكن من احترام الهدنة وقبول العملية السياسية”، وفقا لما نقلتة وكالة “نوفا” الإيطالية.

وأشار دي مايو إلى أنه منذ العودة من البعثة في ليبيا في الـ17 ديسمبر الماضي كان العمل الإيطالي يهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار والدعم السياسي للتحضير لمؤتمر برلين وهو الدافع لدور أكثر نشاطا للاتحاد الأوروبي.