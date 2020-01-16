روسيا – حققت محطات الطاقة الذرية الروسية رقما قياسيا جديدا خلال العام الماضي، حيث تجاوز إنتاجها مستوى الـ208.7 مليار كيلوواط بالساعة.

وحققت المحطات الروسية لتوليد الطاقة الذرية، التابعة لشركة “روس إينيرغو آتوم”، وهي جزء من قسم الطاقة الكهروذرية في مجموعة “روس آتوم”، مستوى قياسيا جديدا في إنتاج الطاقة الكهربائية حيث بلغ أكثر من 208.784 مليار كيلوواط/ساعة، وسجلت بذلك زيادة في إجمالي إنتاج الطاقة متجاوزة إنجازها للعام 2018 بأكثر من 4.5 مليار كيلوواط/ساعة.

وتصدرت محطات الطاقة النووية الروسية “روستوفسكايا” (أكثر من 33.8 مليار كيلوواط/ساعة) و”كالينينسكايا” (أكثر من 31 مليار كيلوواط/ساعة) و”بالاكوفسكايا” (حوالي 30 مليار كيلوواط/ساعة) قائمة المحطات، التي قدمت أكبر مساهمة في بلوغ شركة “روس إينيرغو آتوم” مستواها القياسي الجديد.

وتبلغ حاليا نسبة الكهرباء المنتجة من الطاقة النووية نحو 19% من إجمالي إنتاج الطاقة في روسيا، ويعني ذلك أن كل خامس مصباح كهربائي في روسيا تتم إنارته بفضل الطاقة المولدة في المحطات النووية، فيما تبلغ نسبة إنتاج الطاقة النووية في الجزء الأوروبي من روسيا 40%.

المصدر: RT