الجزائر – اكد جمال بلماضي مدرب المنتخب الجزائري في تصريحات لقناة “كانال +” الفرنسية، إن “محاربو الصحراء” سيذهبون إلى قطر خريف 2022، من أجل إحراز كأس العالم لكرة القدم.

ولكن بلماضي استطرد وقال إنه يمزح، وأوضح أن الهدف الأول للمنتخب الجزائري حاليا هو حصد تأشيرة التأهل إلى مونديال قطر 2022، معترفا بصعوبة المهمة: “مشوار التأهل إلى كأس العالم طويل وصعب ومعقد، لكن عدم التأهل للمونديال سيمثل إخفاقا كبيرا بالنسبة لنا”.

وأضاف بلماضي، أنه في حال بلوغ نهائيات كأس العالم 2022، فلن يكتفي أشباله بالمشاركة الرمزية. وأكد أن سقف الهدف سيكون عاليا (أبعد من الدور ثمن النهائي):

“ليس الهدف هو المشاركة في كأس العالم وفقط، ولكن أن نقدم أفضل ما لدينا، لدينا إيمان بالمستحيل على أي حال، ولا يضع لاعبو المنتخب الجزائري أي حدود لأنفسهم”.

وأردف بلماضي: “بعد التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2019، تحدثنا مع بعضنا البعض عما نرغب في تحقيقه، وما إذا كنا نرغب في الذهاب إلى أبعد من ذلك”.

وحقق المنتخب الجزائري بقيادة بلماضي عام 2019 كأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد 29 عاما من تتويجه بلقبه الوحيد في البطولة حين توج بنسخة عام 1990 على أرضه الجزائر.

كما توج بلماضي بجائزة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” لأفضل مدرب في العام الماضي.

المصدر: echoroukonline.com