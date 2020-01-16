مسؤول أممي: يجب أن يلوم السياسيون في لبنان أنفسهم على هذه الفوضى الخطرة

مسؤول أممي: يجب أن يلوم السياسيون في لبنان أنفسهم على هذه الفوضى الخطرة

لبنان – اكد المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيش، إنه على السياسيين اللبنانيين أن يلوموا أنفسهم على الفوضى في البلاد، معتبرا أنهم يقفون موقف المتفرج فيما الاقتصاد اللبناني ينهار.

وكتب كوبيتش عبر صفحته الخاصة على “تويتر”: “السياسيون في لبنان يجب أن يلوموا أنفسهم على هذه الفوضى الخطرة لا أن يلوموا الشعب”.

وأضاف أن “لبنان فريد من نوعه، طلب حاكم مصرف لبنان سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد بشكل ما على الأقل، بينما يقف المسؤولون في موقف المتفرج والاقتصاد ينهار، هذا أمر لا يصدق”.

وكان رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي طلب في وقت سابق سلطات استثنائية لإدارة الاقتصاد، في إشارة واضحة إلى طلبه المزيد من السلطات لتنظيم القواعد التي تطبقها البنوك التجارية.

وشهدت شارع الحمرا في العاصمة اللبنانية بيروت أمس، عمليات تخريب وتحطيم لواجهات عدد من المصارف، خلال احتجاجات على السياسات المالية التي يتبعها مصرف لبنان والمصارف الأخرى في البلاد، وذلك احتجاجا على التأخير الحاصل في تشكيل حكومة تلبي مطالبهم.

المصدر: RT