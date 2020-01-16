نجاة طفلة بعد أن حجزتها الثلوج لمدة 18 ساعة في باكستان

نجاة طفلة بعد أن حجزتها الثلوج لمدة 18 ساعة في باكستان

باكستان – نجت طفلة تبلغ من العمر 12 عاما من الموت، يوم امس الأربعاء، بعد أن حجزتها الثلوج لما يقارب الـ 18 ساعة، جراء انهيار جليدى تسبب في تحطم منزلها فى الجزء الخاضع لسيطرة باكستان من إقليم كشمير.

وتعرضت الطفلة إلي المحاصرة، في ظروف مروعة، داخل إحدي الغرف في المنزل الذي تحطم جراء الانهيار الجليدي، تحت غطاء من الثلوج، حتي قام رجال الإنقاذ بعد 18 ساعة، بتحريرها ونقلها إلي المستشفي.

وقالت الفتاة الصغيرة، لوكالة «رويترز» الإخبارية، أثناء تلقيها العلاج في أحد المستشفيات فى منطقة «مظفر أباد»هي وعشرات المصابين الآخرين،”كنت أظن أننى سأموت هناك”.

وكالات