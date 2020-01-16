مصر – توفيت الى رحمة الله الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي عن عمر يناهز 89 عاما .. و سيتم تشييع الجنازة غدا الجمعة 17 يناير من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الجمعة مباشرة ..

كانت الفنانة الراحلة قد إختفت عن الاعلام بسبب امراض الشيخوخة و لكنها ظهرت مؤخرا عندما قام الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما بتكريمها فى منزلها وذلك بالاتفاق مع ابنتها الوحيدة غادة نافع ،

و قام بتسليمها درع التكريم وهى على فراش المرض ..

ماجدة من مواليد 6 مايو 1931 م .. قدمت للسينما عددا من أهم الأفلام الاجتماعية والدينية والوطنية والتى تم تصنيف عدد منها فى قائمة أهم 100 فيلم فى تاريخ السينما ، تحمل حياتها الشخصية بعض ملامح الشخصيات التى قدمتها على الشاشة ،

فهى تنتمى لعائلة الصباحى المعروفة بمحافظة المنوفية والتى تمتلك العديد من الأملاك بقرية مصطاى التابعة لمركز قويسنا ، وكان والدها من كبار موظفى وزارة المواصلات ، واسمها الحقيقى عفاف على كامل أحمد عبدالرحمن الصباحى درست فى المدارس الفرنسية ، وأثناء دراستها بمدارس الراهبات وقبل أن تكمل سن 15 عاما ذهبت ماجدة فى رحلة مدرسية إلى استوديو شبرا ، فشاهدها المخرج سيف الدين شوكت ، ووجد فيها مواصفات الفتاة التى يبحث عنها لتقوم ببطولة فيلم «الناصح» عام 1949م أمام إسماعيل ياسين ..

من أشهر افلامها اين عمرى و المراهقات والحقيقة العارية وبنات اليوم والرجل الذى فقد ظله و جميلة بو حيرد و هجرة الرسول والسراب و النداهه و العمر لحظة وغيرها الكثير …

وكان أخر عمل فنى لها الفيلم التليفزيونى و نسيت انى امراة عام 1994م ..

تزوجت ماجدة مرة واحدة من الفنان إيهاب نافع و انجبت ابنتها غادة نافع .