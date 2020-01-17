نيويورك – دعت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه اليوم الجمعة لوقف فوري للقتال في إدلب، معتبرة أن وقف إطلاق النار الأخير في سوريا “فشل مرة أخرى في حماية المدنيين”.

وقالت باشليه في بيان بشأن وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض تطبيقه قبل نحو أسبوع: “من المفجع للغاية استمرار مقتل مدنيين كل يوم في ضربات صاروخية من الجو والبر”.

وقالت الأمم المتحدة أمس الخميس إن نحو 350 ألف سوري معظمهم نساء وأطفال، فروا منذ أوائل ديسمبر الماضي، لمناطق قريبة من الحدود مع تركيا مع تجدد هجوم القوات الحكومية السورية المدعوم من روسيا، على محافظة إدلب التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة.

وسبق أن قالت الخارجية الأمريكية إن “وقف إطلاق نار آخر جرى خرقه” في إدلب، و”مزيدا من المدنيين الأبرياء يدفعون الثمن”، ودعت موسكو ودمشق لوقف “هجماتهما الوحشية”.

وكان الإعلام السوري قد أعلن أمس الخميس أن وقف إطلاق النار لم يصمد طويلا “تحت ضربات الإرهابيين”، مما “دفع الجيش إلى الرد على خروقاتهم المتكررة للهدنة، ودحرهم من بعض القرى شرقي إدلب، فيما استهدفت الطائرات الحربية معاقل للجماعات الإرهابية في مناطق متفرقة من المحافظة.

من جانبها، نفت وزارة الدفاع الروسية صحة تقارير إعلامية تحدثت عن غارات نفذتها طائرات حربية روسية ضد أهداف مدنية في المنطقة.

المصدر: “رويتر”