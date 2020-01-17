روسيا – عزز الروبل الروسي مواقعه أمام الدولار واليورو، وصعدت بورصة موسكو إلى مستويات قياسية جديدة اليوم بعد منح الثقة لرئيس وزراء روسيا الجديد.

واصل الروبل ارتفاعه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات الجمعة، وارتفع بنسبة 0.2% مقابل العملة الأمريكية ليتم تداوله عند 61.39 روبل للدولار، بينما صعد أمام اليورو بنسبة 0.62% إلى 68.29 روبل.

كما سجلت البورصة الروسية مكاسب قوية، حيث صعد مؤشر RTS المقوم بالدولار بأكثر من واحد في المئة، ليصل إلى 1635.58 نقطة، في حين ارتفع مؤشر MICEX المقوم بالروبل إلى 3189.24 نقطة.

وعزا محللون ارتفاع السوق الروسية للتغيرات في الحكومة، حيث قال سيباستيان باربي رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في بنك “كريدي أجريكول” لـYahoo Finance، إن “تركيز الحكومة المحتمل على الاستثمار يجب أن يدعم العوائد وجاذبية الروبل”.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء مرسوما بتعيين ميخائيل ميشوستين رئيسا للوزراء، بعد استقالة حكومة دميتري مدفيديف في أعقاب رسالة بوتين للجمعية الفدرالية، التي اقترح فيها جملة من “التغييرات الأساسية” في الدستور الروسي.

المصدر: وكالات