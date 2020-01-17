ليبيا – تلقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج الخميس مكالمة هاتفية من وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب تناولت مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

الوزير البريطاني أكد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمجلس الرئاسي خلال المكالمة على التزام بلاده بالعمل على إنهاء الحرب وإيقاف التدخل الأجنبي السلبي في ليبيا.

وشدد على أهمية مؤتمر برلين وما يستهدفه من تحقيق توافق دولي حول إنهاء الأزمة.

من جانبه عبر السراج عن تقديره للموقف البريطاني تجاه الازمة الليبية وشرح تطورات الوضع الراهن والتداعيات الخطيرة “للعدوان” على طرابلس، آملا أن يخرج مؤتمر برلين بنتائج إيجابية على طريق إعادة الاستقرار وبناء الدولة المدنية.