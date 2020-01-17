مصر – أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على متانة الروابط التاريخية والأزلية التي تجمع شعبي مصر والسودان، مشيرا إلى متابعته الحثيثة لكافة التطورات على الساحة السودانية.

وأشار بسام راضي المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إلى أن “السيسي وخلال اتصال هاتفي مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، جدد التأكيد على أن الموقف المصري الاستراتيجي الثابت، يدعم الأمن والاستقرار في السودان وشعبه”.

وأضاف راضي، أن الاتصال الذي بادر إليه الجانب السوداني تناول كذلك عددا من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة مفاوضات سد النهضة والأزمة الليبية.

وتابع: “اتفق الجانبان على استمرار التشاور المكثف والتنسيق المشترك في هذا السياق”.

من جانبه، ثمن البرهان التقارب الشعبي والحكومي المتأصل بين مصر والسودان، مشيدا بجهود تعزيز أواصر التعاون بين البلدين، وبالدعم المصري غير المحدود للحفاظ على سلامة واستقرار السودان.

المصدر: RT