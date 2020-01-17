القدس – أفادت مراسلة RT في القدس، بأن الشرطة الإسرائيلية اقتحمت باحات المسجد الاقصى بعد صلاة الفجر، وفرقت المصلين داخله، مشيرة إلى وجود 5 إصابات بالرصاص المطاطي.

من جانبها بررت الشرطة الإسرائيلية تفريق المصلين بعنف في بيان قالت فيه إنه “مع انتهاء الصلوات في الحرم القدسي، قام المئات من المصلين بمسيرة احتجاجية رددوا خلالها نداءات قومية وانتهكوا النظام في المكان”.

وأضاف البيان أنه “وفقا لأمر من قائد القدس اللواء دورون يديد، قامت قوات الشرطة بفض المخلين بالنظام في الحرم القدسي”.

وأشار البيان إلى أن “شرطة إسرائيل لن تسمح بخرق النظام والقواعد والقانون في منطقة الحرم القدسي في البلدة القديمة في القدس وستعمل على منع العبث بالنظام أو النداءات على خلفية قومية”.

المصدر : RT