الولايات المتحدة – اتهمت واشنطن السلطات الفنزويلية مجددا، بصلاتها مع “حزب الله” اللبناني، ودعمها للجماعات المتمردة اليسارية الكولومبية وجيش التحرير الوطني والقوات المسلحة الثورية الكولومبية.

وجاء ذلك على لسان موظف في الخارجية الأمريكية رفيع المستوى، حيث قال: “ما زلنا نشعر بقلق بالغ من أن سلطات (الرئيس نيكولاس) مادورو في فنزويلا قد منحت حق اللجوء إلى المعارضين العسكريين، والمعارضين من القوات المسلحة الثورية الكولومبية، والذين يدعمون حزب الله ويتعاطفون معه. هذا ببساطة غير مقبول”.

ووفقا له، يعتزم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مناقشة هذه القضية خلال زيارة إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا في 20 يناير، حيث سيحضر مؤتمرا حول مكافحة الإرهاب.

وكان بومبيو اتهم العام الماضي السلطات الإيرانية بالتأثير على سكان فنزويلا ودول أخرى في أمريكا اللاتينية، مشيرا إلى نشاط “حزب الله” في هذه المنطقة.

وردا على اتهام بومبيو، نفى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن تكون لدى بلاده أي علاقة مع حزب الله اللبناني.

المصدر: تاس