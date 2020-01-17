الولايات المتحدة – أجبر موظفو خطوط الطيران الأمريكية، مواطنة يابانية في العقد الثالث من عمرها، على إجراء فحص الحمل لها، قبل صعودها إلى الطائرة المتوجهة إلى جزيرة سايبان الأمريكية في المحيط الهادئ.

وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الفتاة، وتدعى مايدوري نيشيبا (25 عاما)، كانت متوجهة لزيارة والديها اللذين يسكنان الجزيرة، وأنها لم تكن حاملة، ومع ذلك أجبرها الطاقم على الفحص.

وأضافت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أنه طلب من نيشيبا السماح لإجراء فحص طبي يتعلق بالنساء صاحبات الأجسام الضخمة أو الحوامل.

من جهتها، قالت نيشيبا، إن “الأمر كان مذهلا للغاية ومحبطا، إذ تم اصطحابها إلى حمام السيدات العام في المطار وأعطيت شريطا لفحص الحمل”، مضيفة أن “نتيجة الفحص كانت سالبة، عند ذلك سمح لها بركوب الطائرة”.

من جهتها، علقت خطوط هونغ كونغ للطيران على أن “الاختبار جاء استجابة للمخاوف التي أثارتها السلطات في سايبان، حيث أسفرت ما يعرف بسياحة الولادة عن زيادة عدد المواليد من السياح هناك أكثر من عدد مواليد المقيمين في عام 2018”.

وأضافت، أن “اختبار الحمل كان يهدف إلى المساعدة في ضمان عدم تقويض قوانين الهجرة الأمريكية”، مشيرة إلى أن الشركة علقت هذه الممارسة، واعتذرت للركاب الذين تأثروا بها.

وتقدم الكثير من النساء الحوامل على السفر إلى سايبان والولادة هناك ليحصل أبناؤهن على الجنسية الأمريكية بـ”الولادة”، فيما تشير الإحصائيات إلى أن أكثر هؤلاء النساء من الصين.

ويمكن للمواطنين الصينيين زيارة جزر شمال ماريانا بدون تأشيرة، وهي الأرض الأمريكية الوحيدة التي يمكنهم زيارتها بلا تأشيرة.

المصدر: “إنسايدر”