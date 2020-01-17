فرنسا – ذكرت شبكة “أوبتا” للأرقام والإحصائيات، أن الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان سجل أهدافا من هجمات مرتدة أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى منذ عام 2017.

وتمكن مبابي الأربعاء خلال مواجهة فريقه ضد موناكو 4-1 من استغلال هجمة مرتدة لتسجيل رابع الأهداف لفريق العاصمة الفرنسية على الجهة اليسرى داخل المنطقة بعد تمريرة من نيمار.

وبهذا الهدف وصل المهاجم البالغ 21 عاما، إلى هدفه 17 من الهجمات المرتدة في الدوري الفرنسي منذ منتصف عام 2017.

وأضافت الشبكة المذكورة، إن مبابي يتصدر قائمة هدافي الدوري الفرنسي منذ بداية الموسم الماضي برصيد 46 هدفا، فيما يحل بالمركز الثاني البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي موسى ديمبيلي برصيد 26 هدفا.

وكانت دراسة نشرتها شركة التدقيق والاستشارات “كاي بي أم جي” الهولندية، الأربعاء، قد أفادت بأن نجم سان جيرمان الشاب هو الأعلى قيمة سوقية بين اللاعبين الناشطين في الأندية الفائزة في البطولات الأوروبية الثماني الكبرى.

ويتربع مبابي على صدارة تقييم شركة “كلينفيلد بيت مارفيك غويرديلر” للتشكيلة المثالية المؤلفة من 11 لاعبا بقيمة تقدر بـ225 مليون يورو.

المصدر: وكالات