سوريا – أشعلت الممثلة السورية أمل عرفة مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها صوراً لابنتها مريم لفتت أنظار عدد كبير جداً من المتابعين.

وظهرت الطفلة في الصور مرتدية الملابس التي اشتهرت بها والدتها أثناء أدائها شخصية دنيا أسعد سعيد.

وتعليقاً كتبت عرفة: “مريم عندا واجب ترفيهي بالمدرسة تلبس شخصية من مسلسل فقررت تلبس لبس شخصية دنيا”.

وأضافت: “ّو فيه أحلى من هاد الشعور إجا نهار وبنتي عم تقلد شخصية من شخصياتي اللي عملتا. لقلبك انتي وأختك كل الخير يا ماما وربي يحفظ ولاد الجميع”.

وأثارت بذلك إعجاب أكثر من 55 ألف متابع وركزت التعليقات على طرافة الطفلة وبراءتها. وكان من أبرزها ذلك الذي نشرته الفنانة كندة علوش حيث كتبت: “حبيبتي قلبي صارت صبية الله يحميها ويبعتلا ايّام حلوة”.

كما علقت الفنانة صفاء سلطان: ” يا روحي الله يحميهن ويفرح قلبك فيهن يا عمري” لترد عرفة: “شكراً للجميع ربي يحفظ أولاد الكل”.

ويأتي هذا بعد إعلان الفنانة اللبنانية دانة الحلبي خطبتها إلى طليق أمل الفنان عبد المنعم عمايري من خلال صورة نشرتها على حسابها على “إنستغرام” مع التعليق: “فاجأناكم مو؟”.

وكالات