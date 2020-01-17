انجلترا – يبحث الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن تحقيق إنجاز غير مسبوق في تاريخ السيتيزينز، عندما يواجه كريستال بالاس، غدًا السبت، على ملعب “الاتحاد”، ضمن منافسات الجولة الـ23 من البريميرليج.

ووفقًا للحساب الرسمي للبطولة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإنه لم يسبق لأي مدرب لمانشستر سيتي تحقيق الانتصار في مباراة بالبريميرليج يوم ميلاده.

ومن المنتظر أن يكمل مدرب مانشستر سيتي عامه الـ 49، غدًا السبت.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، خلف ليفربول المتصدر بفارق 14 نقطة.

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