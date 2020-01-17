ليبيا – أكد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي أن مشاركة قائد الجيش المشير خليفة حفتر ورئيس فائز السراج في مؤتمر برلين حول ليبيا الأحد المقبل يمثل نجاح للدبلوماسية الأوروبية.

ساسولي وفقاً لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية قال:” هذا يدل على أنه عندما يتصرف الاتحاد الأوروبي بطريقة موحدة، يمكن أن يكون صوته مسموعا على الساحة الدولية”.

وبحسب ساسولسي:” من الضروري الآن مواصلة الضغط على الأطراف حتى يتم تأكيد وقف إطلاق النار في هذه الساعات على الأرض من خلال اتفاق رسمي”، مضيفا: “هذا هو الهدف الذي نعمل من أجله في ضوء مؤتمر برلين حيث يقدم الاتحاد الأوروبي دورًا حاسمًا”.