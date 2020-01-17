رسميا.. راموس يغيب عن ريال مدريد في مواجهة إشبيلية وبنزيما يعود

رسميا.. راموس يغيب عن ريال مدريد في مواجهة إشبيلية وبنزيما يعود

إسبانيا – أعلن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق لمواجهة إشبيلية في الجولة 20 من الدوري الإسباني غدا السبت، والتي شهدت عودة الفرنسي كريم بنزيما وخروج سيرخيو راموس.

ويغيب عن القائمة التي ضمت 19 لاعبا، قائد الفريق راموس والويلزي غاريث بيل للإصابة، فيما يعود بنزيما من الإصابة التي أجبرته على الابتعاد عن الميرينغي في مباراتي كأس السوبر الإسباني أمام فالنسيا وأتلتيكو مدريد.

كما يتواجد الصربي لوكا يوفيتش رغم الشكوك التي أحاطت بجاهزيته، فيما يغيب فيدي فالفيردي للإيقاف بعد طرده أمام أتلتيكو، ويبتعد جيمس رودريغيز لأسباب فنية.

قائمة ريال مدريد لمواجهة إشبيلية:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا، ألفونس أريولا ودييجو ألتوبي.

في خط الدفاع: رافائيل فاران، إيدير ميليتاو، ناتشو فيرنانديز، داني كارفاخال، مارسيلو وفيرلان ميندي.

في خط الوسط: كاسيميرو، توني كروس، لوكا مودريتش وإيسكو.

في خط الهجوم: كريم بنزيما، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور، رودريغو، لوكاس فاسكيز وابراهيم دياز.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة بفارق الأهداف عن برشلونة المتصدر.

المصدر: وكالات