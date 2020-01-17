إسبانيا – أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن ريال مدريد عاد لمطاردة أحد لاعبي ميلان الإيطالي خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

ووفقًا لموقع “ديفنسا سنترال”، فإن ريال مدريد يجهز عرضًا بقيمة 30 مليون يورو، للانقضاض على صفقة البرازيلي لوكاس باكيتا لاعب وسط ميلان.

وكان ريال مدريد ينافس ميلان على صفقة لوكاس باكيتا في عام 2018، قبل أن يحسمها الروسونيري لصالحه بتقديم مبالغ مالية أكبر لنادي فلامنجو.

وأشار الموقع الإسباني إلى أن لوكاس باكيتا يحظى بإعجاب الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، لإجادة اللعب في كل مراكز خط الوسط، وتحت رأس الحربة.

وأوضح أن ميلان يرغب في التخلص من باكيتا، لكنه يشترط الحصول على 35 مليون يورو، وهو ما عطل انتقال اللاعب إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

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