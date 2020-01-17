أفغانستان – أفاد مصدران بأن حركة “طالبان” الأفغانية ستنفذ وقفا لإطلاق النار لمدة 10 أيام، وتجري محادثات مع كابل، إذا توصلت الحركة إلى اتفاق مع المفاوضين الأمريكيين في محادثات بالدوحة.

وقال متحدث باسم مكتب “طالبان” في الدوحة إن مفاوضين من الحركة والولايات المتحدة التقوا يومي الأربعاء والخميس لبحث توقيع اتفاق سلام.

وقال المتحدث سهيل شاهين على “تويتر” اليوم الجمعة، إن المحادثات بين الجانبين كانت مفيدة وسوف تستمر بضعة أيام.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ألغى المحادثات المتقطعة مع “طالبان” في سبتمبر، بعد مقتل جندي أمريكي في هجوم نفذته الحركة.

واستؤنفت المحادثات بعدما زار ترامب القوات الأمريكية في أفغانستان في نوفمبر، لكنها توقفت مرة أخرى في الشهر التالي بعدما نفذت الحركة هجوما انتحاريا على قاعدة أمريكية خارج كابل أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.

لكن مصدرين مطلعين أبلغا وكالة “رويترز” بأن قيادة “طالبان” العليا وافقت على الالتزام بوقف إطلاق النار 10 أيام مع القوات الأمريكية بمجرد توقيع الاتفاق مع المسؤولين الأمريكيين في الدوحة، وتقليل الهجمات على الحكومة الأفغانية.

وفي هذا السياق قال قائد كبير في “طالبان” “أرادت الولايات المتحدة أن نعلن وقف إطلاق النار خلال محادثات السلام وهو ما رفضناه”، ووافق مجلس الشورى بالحركة على وقف إطلاق النار في يوم توقيع اتفاق السلام.

وأضاف القائد أنه بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يمكن أن تعقد طالبان والحكومة الأفغانية اجتماعا مباشرا في ألمانيا، وكانت الحركة ترفض في السابق الدخول في محادثات مع الحكومة.

المصدر: رويترز