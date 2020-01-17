غريفيث يرجح حلول السلام في اليمن هذا العام

غريفيث يرجح حلول السلام في اليمن هذا العام

اليمن – أكد المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، على أن السلام في اليمن من المفترض أن يتحقق خلال العام الجاري، مشيرا إلى تراجع حدة العمليات العسكرية هناك بشكل ملحوظ.

وقال غريفيث خلال إحاطته لرئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، إن “اتفاق الرياض ومساهمة السعودية كان لهما الدور الرئيسي في تحسين الأوضاع في اليمن”.

وشدد على أهمية “الحل السياسي للأزمة اليمنية”، معربا عن قلقه من القيود المفروضة على حركة البعثات الأممية في اليمن.

وأشار غريفيث إلى أن الأزمة الإقليمية الأخيرة “هددت المكاسب التي لاحظناها في اليمن مؤخرا، حيث يبدو أن الأزمة اللحظية قد انتهت، لكن هذا الإنجاز لم يتحقق عن طريق الصدفة.. لقد عمد القادة اليمنيون والقادة في المنطقة إلى ضبط النفس”.

وأشاد غريفيث الاثنين الماضي، بخطوات اتخذت حديثا بهدف تنفيذ “اتفاق الرياض” الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكتب ديوان غريفث عبر “تويتر”، أن “المبعوث الأممي اجتمع مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وأشاد بالخطوات التي تم اتخاذها حديثا لتنفيذ اتفاق الرياض”.

وأعلنت الحكومة اليمنية في وقت سابق اليوم، توقيع مصفوفة انسحابات عسكرية متبادلة بين قواتها وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، وعودة القوات المتفق عليها بين الطرفين إلى مواقعها، تنفيذا للاتفاق.

المصدر: وكالات