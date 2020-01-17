ليبيا – أكد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أنه لا يمكن لبلاده قبول قوات عسكرية أخرى في ليبيا،مضيفا: “هذا هو وقت الحوار والمواجهة”.

كونتي وفي نهاية الاجتماع في الجزائر مع الرئيس الجرائري عبد المجيد تبون وفقا لوكالة “نوفا” الإيطالية أضاف:” إلى ليبيا إنها لحظة الحوار والمواجهة يجب أن نستند إلى الحوار والدبلوماسية وهي دائمًا أكثر فعالية من الأسلحة”.

وصرح رئيس الوزراء الإيطالي بأن حكومة بلاده يمكن أن تؤيد إرسال كتيبة إلى ليبيا لحفظ السلام وذلك إذا تطلب الأمر.

وقال كونتي:”يخضع النشر المحتمل للكتيبة في ليبيا لتنفيذ حل سياسي للأزمة المستمرة والآن ينبغي أن نواجه ونتحرك تجاه حل سياسي”.