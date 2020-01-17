روسيا – أكد سيرغي لافروف القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي، أن محاولات واشنطن عرقلة تنفيذ مشروع “السيل الشمالي-2″، هي مثال صارخ على المنافسة غير النزيهة.

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية للعام الماضي: “يتفاقم انعدام الثقة في السياسة والاقتصاد العالميين، بسبب الاستخدام واسع النطاق لأساليب المنافسة غير النزيهة مثل العقوبات أحادية الجانب، والحمائية الجمركية والحروب التجارية. بين أحدث الأمثلة الصارخة على ذلك، يمكن الإشارة إلى محاولات الولايات المتحدة إعاقة تنفيذ مشروع “السيل الشمالي-2″ خلافا لموقف دول الاتحاد الأوروبي الكبرى”.

ووقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا ميزانية الدفاع لعام 2020، التي تتضمن عقوبات ضد خطي أنابيب “السيل الشمالي-2″، و”السيل التركي” لضخ الغاز الروسي إلى ألمانيا وتركيا.

وطالبت واشنطن، الشركات المشاركة في تنفيذ المشروعين بوقف نشاطها فيهما، ما أثار امتعاض برلين وموسكو التي أعلنت استعدادها إتمام المشروعين بالاعتماد على الطاقات الروسية، وبغض النظر عن أي دعم أجنبي من أي شركة ترضخ للضغوط الأمريكية.

المصدر: radiosputnik