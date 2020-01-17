مصر – كشف الفنان محمد حماقي في تصريحات صحافية، مروره بأزمة بسبب تحضيره لمشروع أغنية جديدة باللهجة المغربية والتي تعتبر المرة الأولى التي يغني فيها بتلك اللهجة، إذ أوضح أن هذه اللهجة من أصعب اللهجات التي يمكن الغناء بها.

وأكد أنه يتدرب على الغناء بهذه اللهجة الصعبة، ولن يكشف النقاب عنها إلا عندما يقتنع تمامًا بنفسه وهو يغني مغربي.

وأضاف: “بحب أغني بقلبي، وعشان كده لازم اتدرب كويس ع اللهجة، لإني لو غنيت وفضلت أفكر نطقي صح وللا لأ هفقد إحساس الغنا”، كما كشف حماقي أن الأغنية بالفعل تم اختيارها، وتم بدء المشروع، لكن التأخير فقط بسبب تدربه على اللهجة المغربية، موجهًا تحيته للجمهور المغربي قائلاً: “بحب المغرب وأهلها، وليا الشرف إني متواجد هنا، وشرف ليا إني أغني بالمغربي”.

يذكر أن محمد حماقي تم تكريمه مؤخراً من مهرجان “كازا آرت” المقام بمدينة كازابلانكا المغربية.

وسائل اعلام مصرية