أستراليا – توقع أسطورة التنس الأمريكي جون مكنرو أن ينهي الروسي دانييل مدفيديف هيمنة الثلاثة الكبار على البطولات الأربع الكبرى عندما ستنطلق أستراليا المفتوحة في ملبورن الأسبوع المقبل.

وقادت طريقة لعب مدفيديف المبتكرة اللاعب الروسي البالغ من العمر 23 عاما لتحقيق أربعة ألقاب و59 فوزا عام 2019، ويقول مكنرو إن مدفيديف يمثل تحديا مختلفا للحرس القديم.

وقال مكنرو خلال مقابلة صحفية: “يتعين على مجموعة اللاعبين الأصغر سنا مواصلة تحسين طريقة لعبهم وبذل المزيد من الجهد لتطوير الأداء وتجربة أشياء مختلفة”.

وتابع: “وهذا هو سر نجاح مدفيديف لأنه يسدد ضربات لولبية للمنافسين لا يتوقعونها. لم يكن أحد من المنافسين يتوقع مواجهة هذا الأمر. كانت وسيلة فعالة جدا من الناحية الذهنية”.

وبلغ مدفيديف نهائي أمريكا المفتوحة العام الماضي وكان منافسا شرسا لرافائيل نادال.

ونجا نادال من انتفاضة بطولية من الروسي ليحقق فوزا رائعا بنتيجة 7-5 و6-3 و5-7 و4-6 و6-4 في مباراة امتدت لنحو 5 ساعات.

وكان انتصار نادال يعني أن آخر 12 لقبا في البطولات الأربع الكبرى فاز بها اللاعب الإسباني أو الصربي نوفاك دجوكوفيتش أو السويسري روجر فيدرر على حساب مجموعة كبيرة من النجوم الواعدة.

وسيكون مدفيديف المصنف الرابع في ملبورن، وربما يواجه نادال في قبل النهائي.

وختم مكنرو قائلا: “لا يزال بمقدورنا ترشيح الثلاثة الكبار أمام بقية المنافسين فهم يعرفون جيدا كيفية الفوز بالبطولات الكبرى. لكني أرى أن مدفيديف يملك أفضل فرصة للفوز ببطولة كبرى حاليا. قدم أداء لم نره من قبل في أمريكا المفتوحة”.

المصدر: رويترز