ليبيا – قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس اليوم الجمعة بعد لقائه بقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر في أثينا إن اليونان شجعته على أن يكون بناء في مؤتمر برلين حول ليبيا.

وكالة “رويترز” نقلت عن الوزير اليوناني قوله بعد الاجتماع :”شجعنا القائد على المشاركة بروح بناءة في عملية برلين ومحاولة التوصل إلى وقف لإطلاق النار واستعادة السلام في ليبيا”،وفقاً لما أوردته وكالة “سبوتنيك”الروسية.

وأضاف ديندياس أن أثينا كان ينبغي أن تكون مشاركا في مؤتمر برلين حول ليبيا المزمع عقده يوم الأحد القادم.

ووفقاً لما نقله موقع “العربية.نت”قال وزير الخارجية اليوناني إن أثينا تتوقع من الدول الأوروبية رفض المذكرتين اللتين وقعتهما تركيا مع حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، معتبراً أنه كان ينبغي أن تُشارك اليونان في مؤتمر برلين بشأن ليبيا.