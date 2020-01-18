أستراليا – توج الروسي أندريه روبليوف بلقب بطولة أديلايد الأسترالية للتنس، البالغ مجموع جوائزها حوالي 545 ألف دولار، بتغلبه اليوم السبت في المباراة النهائية على الجنوب إفريقي لويد هاريس.

وتمكن روبليوف البالغ 22 عاما من حسم النهائي لمصلحته بمجموعتين دون رد، بواقع: 6-3 و6-0، خلال 56 دقيقة فقط.

وهذا اللقب هو الرابع لروبليوف خلال مسيرته الاحترافية والثاني عام 2020 بعد تتويجه بلقب بطولة الدوحة الأسبوع الماضي.

وروبليوف هو أول لاعب كرة مضرب يفوز بلقبين متتاليين في أول أسبوعين من السنة الجديدة منذ عام 2004.

المصدر: rsport.ria.ru