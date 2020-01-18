ليبيا – تظاهر آلاف الليبيين في مدينة بنغازي اليوم الجمعة لدعم الجيش الوطني ومجلس النواب في مواجهة الغزو التركي للبلاد.

عضو مجلس النواب إبراهيم زغيد وفي تصريح لموقع “العين الإخباربة “اليوم الجمعة قال إن الليبيين يجتمعون للمطالبة بإنهاء الإرهاب والمليشيات وإلغاء اتفاقية رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والتأكيد على الثوابت الوطنية.

وأوضح أن المتظاهرين يرحبون بموقف القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر الذي رفض التوقيع على ما وصفها بـ” اتفاقية الخزي والعار ” في موسكو رغم الموقف المشرف للحكومة الروسية بسبب الدور التركي في الاتفاقية.

وحول مؤتمر برلين، رأى الزغيد أنه اجتماع فاشل مثل مؤتمر باريس وباليرمو خاصة أنه تمت الدعوة له من خلال غسان سلامة المبعوث الأممي الذي أفسد المشهد في ليبيا.

عضو مجلس النواب أضاف أن المشير حفتر ربما يتراجع عن المشاركة في مؤتمر برلين إذا لم يتم التوافق مبدئيا على الثوابت الوطنية التي أكد عليها في لقائه أمس الخميس مع وزير خارجية ألمانيا.